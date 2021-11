Clássico-Rei mostra força do futebol cearense com festas da arquibancada; veja vídeos

A grandeza do futebol cearense se explica de diversas formas, mas há unanimidade: as torcidas. O motivo é o transcender, a paixão que se deleita da arquibancada ao espetáculo e, no Clássico-Rei, tudo se acentua. Nesta quarta (17), após 655 dias, tricolores e alvinegros voltaram a nos emocionar.

A rivalidade ecoou em festa direto da Arena Castelão. Os cerca de 28 mil presentes foram centenas de milhares. Da divisão de público favorável ao time tricolor, as vozes do Vovô marcaram o território e a festa.

Do olhar atento ao extravasar do gol, a emoção tomou conta do mar de gente. O resultado - goleada histórica do Ceará - foi detalhe final, a festa começou bem antes, ainda durante o aquecimento.

No confronto de cânticos e provocações, a atmosfera do jogo se construiu como não fazia há muito tempo. Assim, as maiores torcidas do Estado foram o show genuíno, além da exibição de Vina.

Apoio em demasia

A torcida do Ceará foi a “minoria barulhenta”. Não importava que apenas 30% da capacidade estivesse disponível, os presentes cantaram pela nação alvinegra inteira, tomaram o Castelão. Afinal de contas, eram visitantes apenas no nome, na verdade, estavam todos em casa.

No lado do Fortaleza, com mais setores ocupados, foi inegável o desejo de empurrar o time. Era nítida a vontade, apesar da sequência de gols empilhados. Com show pirotécnico, fumaça e bandeirão, entrou em campo mais que o próprio time, que não reagiu aos golpes letais.

Tudo serve como pretexto para o momento de ascensão local. O Clássico-Rei entra no rol dos grandes momentos pela paixão. Dor e êxtase estão vinculadas ao resultado, todos estão suscetíveis. Já o sentimento de pertencimento é inerente, apenas o torcedor pode explicar o significado.

O último Ceará x Fortaleza de 2021 entra para a história pelo placar, o contexto da competição, os heróis do gramado e também pelas arquibancadas. Foi possível sentir a força do futebol cearense.