Vojvoda admite partida ruim do Fortaleza no Clássico-Rei: "resultados assim deixam cicatrizes"

O técnico Juan Pablo Vojvoda admitiu a atuação ruim do Fortaleza no Clássico-Rei da última quarta-feira (17), ao ser goleado pelo Ceará por 4 a 0. O treinador leonino destacou que resultados assim deixam cicatrizes, mas que ele como treinador precisa trabalhar para reverter a situação de queda de rendimento.

"Assistimos erros individuaiss que não podemos cometer em uma partida de tamanha importância. Sofremos 2 a 0 no primeiro tempo com o rival se aproveitando de nossos erros. O jogo ficou difícil, deixamos muitos espaços no segundo tempo ao buscar o gol e sofremos outros dois. Agora é analisar a partida, as atitudes e comportamento do time em todos os aspectos. É um resultado que deixa cicatrizes mas confio nos jogadores".

Confiança

Indagado sobre ter problemas com os jogadores leoninos, Vojvoda foi direto.

"Não há nenhum problema. Se surgir algo assim como o elenco, eu soluciono dentro do vestiário. Eu confio dentro dos jogadores. Estamos lutando por um Fortaleza muito melhor. Fizemos uma partida ruim, mas temos que continuar trabalhando".

Para o treinador, o momento é de buscar uma recuperação na Série A, reconhecendo os erros de cada um.

"No 1º turno nosso time teve um grande funcionamento, mas o futebol é assim. Temos que trabalhar e recuperar o futebol que nos levou para a nossa posição. Todos juntos. Temos que trabalhar, reconhecer erros de cada um, de todos e seguir confiando. Temos que mostrar personalidade contra o próximo rival".

O Leão é o 6º colocado na Série A, mas não vence há 5 jogos, sendo 4 derrotas. O time leonino enfrenta o Palmeiras, no Castelão, no dia 20, às 19 horas.

Confira a coletiva de Vojvoda