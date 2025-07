Com saída de Vojvoda, Léo Porto assume interinamente o Fortaleza; veja perfil

O Fortaleza será comandado interinamente por Léo Porto, treinador do Sub-20 e auxiliar fixo do clube, até a chegada do substituto de Juan Pablo Vojvoda. O elenco tricolor tem reapresentação marcada para a tarde desta terça-feira (15), no Pici. Otávio Bettega, auxiliar de Léo no Sub-20, também comandará as atividades junto ao interino.

O treinador argentino foi demitido na tarde desta segunda-feira (14). Léo e Otávio já estavam sobreaviso. A dupla teria compromisso com a delegação do Sub-20, que vai enfrentar o América-MG, em Betim (MG), pelo Campeonato Brasileiro da categoria, mas não seguiram viagem para ficar à disposição do profissional.

SOBRE LÉO PORTO

Em sua primeira passagem pelo Fortaleza, Léo trabalhou como analista de desempenho em 2013 com Hélio dos Anjos e em 2015 com Marcelo Chamusca. Posteriormente trabalhou no Santos, São Paulo, Flamengo e Athletico-PR.

O gaúcho retornou ao Leão em dezembro de 2020, quando o clube criou a função de auxiliar técnico fixo. Desde então, Léo seguiu na comissão técnica do profissional enquanto acumulava o trabalho de treinador de outras categorias no clube. Ele comandou o time de Aspirantes (Sub-23) em 2021 e 2022, além de ser efetivado como técnico do Sub-20 em 2023, cargo que ocupa até hoje.

Em 2024, o treinador levou o Fortaleza até a inédita semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesse mesmo ano, em junho, Léo Porto foi convocado por Dorival Júnior como observador técnico da Seleção Brasileira na Copa América dos Estados Unidos.