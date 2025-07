Ramón Díaz e Luís Zubeldía são cotados para assumir o Fortaleza após demissão de Vojvoda

Após a saída de Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza, dois nomes ganharam força para assumir o Tricolor de Aço. Ramon Díaz e Luís Zulbeldía são os cotados, conforme apuração do Diário do Nordeste. Assim como Vovjvoda, Ramon também é argentino e estava no Corinthians. No Coringão, ele fez 26 jogos, teve 14 vitórias, sete empates e cinco derrotas em 2025, quando foi demitido.

Ainda segundo a apuração do Diário do Nordeste, o treinador tem um valor alto no mercado, o que o Fortaleza tem avaliado. Houve a especulação do nome de Luís Zulbeldía, ex-treinador do São Paulo.

Ramom como favorito

Ramon Díaz tem 65 anos, treinou equipes como River Plate, Independiente e San Lorenzo, na Argentina, foi técnico da Seleção do Paraguai e comandou o Al-Hilal, do futebol árabe. No Brasil, a primeira equipe que ele esteve à frente foi o Botafogo, 2020. Depois foi para o Vasco entre 2023 e 2024. Em seguida, saiu e foi para o Corinthians, última equipe que esteve à frente.

