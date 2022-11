Com reforma do Castelão, primeiro Clássico-Rei do ano ainda não tem estádio definido

O tão aguardado Clássico-Rei na primeira fase do campeonato cearense de 2023 poderá não acontecer na Arena Castelão. Na data em que foi marcado, dia 8 de fevereiro, o estádio ainda estará em obras de troca de gramado.

Alvo de críticas durante a temporada de 2022, a grama da Arena Castelão será totalmente trocada e a previsão de conclusão está entre 10 e 15 de fevereiro.

O cronograma não atrapalha o jogo do Fortaleza na Libertadores, mas pode chocar com a data do Clássico-Rei no Campeonato Cearense. A previsão da troca é de 60 a 90 dias.

"Vai ser apertado. Jogos do Campeonato Cearense, a maioria terá de ser no PV ou em outros locais. Se não me engano, já começa dia 8 de janeiro. Então, até dia 10 ou 15 de fevereiro não vai haver jogo aqui. Estaremos nessa troca da grama e que seja uma grama de qualidade", explicou Quintino Vieira, titular da SOP (Superintendência de Obras Públicas).

Responsáveis pelo equipamento, a Sejuv (Secretaria de Esporte e Juventude do Estado do Ceará) e a SOP afirmaram a necessidade de reduzir a quantidade de partidas no estádio para preservar a grama e facilitar também a manutenção.

“Me preocupa muito. Tenho conversado com clubes, com a Secretaria e a Federação... Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul têm vários campos de futebol. Você chega aqui no Ceará, e só tem um campo que é o Castelão. Vamos ter que conversar muito. Não adianta trocarmos essa grama para termos dois ou três anos de grama boa. Do jeito que vai o Castelão, acima de 80 jogos por ano, a compactação desse solo vai continuar existindo. Vamos ter que estudar com a Federação que, em jogos menores, usem o PV, o estádio do Horizonte, tem outros estádios. A gente tem que regar daqui pra frente. Jogos com torcida abaixo de 15 mil torcedores, qual o problema de jogar no PV?”, diz Quintino Vieira, superintendente da SOP.

A grama do Castelão será 100% trocada. O novo tapete será natural e a conclusão das obras está prevista para entre 10 e 15 de fevereiro. Vieira reforça a necessidade de pensar em alternativas para partidas de menor apelo de público.

“Nós temos que rever, daqui pra frente, como é que vão ser os jogos no futuro, no Castelão. Para ver se a gente usa o Castelão uns quatro ou cinco anos tranquilos. Depois da Copa de 2014, essa é a segunda vez que vamos trocar o gramado. Praticamente oito anos. Tá dando o que? Quatro anos... É de seis a sete anos (para trocar). Se nós não regarmos jogos no Castelão, não adianta a gente pensar em trocar gramado, porque só dá para dois ou três anos. E só tem esse aqui”, explica.

“No próximo ano o Castelão só poderá ter x jogos. Vamos ter que bater quais jogos. Não adianta querer jogar todos aqui. Não vai dar. Senão a gente não vai esticar o prazo para que essa grama tenha uma vida maior. Começamos há uma semana, até o dia 5 a 10 de dezembro estará tudo retirado. Será tudo colocado novo. Já contratamos a empresa para dar continuidade de manutenção o ano todo. É equilíbrio acima de tudo”, pondera.

Legenda: Obra da troca do gramado da Arena Castelão custará R$1,95 milhão de reais. Foto: Crisneive Silveira/SVM

CAMPEONATO CEARENSE E LIBERTADORES

O Campeonato Cearense terá início em 15 de janeiro. De acordo com a SOP, a previsão era de que o Clássico-Rei ocorresse no Castelão após a finalização da troca do gramado. Ceará e Fortaleza voltarão a participar do torneio logo na 1ª fase.

“A previsão de um Clássico-Rei ficou para pós dia 10 de fevereiro”, disse o Secretário de Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, em coletiva realizada na manhã de segunda-feira (14). No entanto, na tabela divulgada pela Federação Ceaerense de Futebol (FCF), o jogo está marcado para o dia 8 do mesmo mês.

O prazo estipulado pela Sejuv e pela SOP não atrapalha a partida do Fortaleza na pré-Libertadores. A previsão é de que a equipe entre em em campo em jogo de ida entre 21 e 23 de fevereiro e dispute os da volta entre 28 de fevereiro e 2 de março.

"Vai ter gente de manhã, à tarde e a madrugada toda, para que a gente cumpra em tempo, para não prejudicar Ceará, Fortaleza e outros times, nem a própria população", explica o superintendente.

O que diz a Federação Cearense

Em nota, a Federação Cearense de Futebol (FCF), disse que trabalha com possibilidade da partida acontecer mesmo na Arena Castelão.

"Até o momento, trabalhamos com a ideia de que seja realizado lá mesmo. Como temos mais dois meses, a definição se adia ou coloca em outro estádio, ficará para mais próximo do evento mesmo. Vai depender de como estiver as condições", disse a nota.