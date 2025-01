Com David Luiz, Fortaleza tem seis opções para a zaga em 2025; veja possíveis formações

A contratação de David Luiz pelo Fortaleza, anunciada na última segunda-feira (20), reforça ainda mais o sistema defensivo do Tricolor do Pici para a temporada 2025, que agora conta com seis zagueiros à disposição do treinador Juan Pablo Vojvoda.

Além dele, o Leão havia anunciado no último sábado (18) o zagueiro argentino Gastón Ávila, que chega ao Pici emprestado pelo Ajax. Os dois novos reforços do Fortaleza se juntam a Kuscevic, Brítez, Titi e Cardona, que já estavam no elenco.

Legenda: Kuscevic comemora gol com a camisa do Fortaleza Foto: Kid Júnior/SVM

Além destas peças, o Tricolor do Pici ainda tem o jovem Gustavo Mancha, que se destacou no time sub-20 do Fortaleza na Copinha e com isso foi convocado para a pré-temporada do time profissional nos Estados Unidos, marcando inclusive um gol em um amistoso.

OPÇÕES DO FORTALEZA PARA A ZAGA EM 2025

Kuscevic (direita) Brítez (direita) Titi (esquerda) Cardona (esquerda) Gastón Ávila (esquerda) David Luiz (esquerda)

O lado esquerdo da zaga é o mais “recheado”, com quatro opções, enquanto o lado direito conta com dois jogadores. Existe ainda a alternativa utilizada por Vojvoda em parte dos jogos de 2024, em que Brítez atuou como lateral direito e Kuscevic foi titular na zaga.

Legenda: Brítez e Titi comemoram gol do Fortaleza Foto: Fabiane de Paula/SVM

POSSÍVEIS DUPLAS COM KUSCEVIC NA ZAGA

Kuscevic e Titi

Kuscevic e Cardona

Kuscevic e Gastón Ávila

Kuscevic e David Luiz

POSSÍVEIS DUPLAS COM BRÍTEZ NA ZAGA

Brítez e Titi

Brítez e Cardona

Brítez e Gastón Ávila

Brítez e David Luiz

POSSIBILIDADE DE ATUAR COM TRÊS ZAGUEIRO

Outra alternativa que pode ser testada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda é utilizar uma linha com três zagueiros, algo que já foi adotado pelo treinador argentino no início de sua passagem pelo Fortaleza. Uma linha de três aumentaria o número de possibilidades de combinação na zaga.

LINHA DE 3, COM 2 ZAGUEIROS DESTROS E 1 CANHOTO

Kuscevic, Brítez e Titi

Kuscevic, Brítez e Cardona

Kuscevic, Brítez e Gastón Ávila

Kuscevic, Brítez e David Luiz

Legenda: David Luiz parou para autografar camisas do Fortaleza Foto: Vladimir Marques / SVM

LINHA DE 3, COM 2 ZAGUEIROS CANHOTOS E 1 DESTRO