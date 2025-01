David Luiz desembarca com recepção calorosa da torcida do Fortaleza; Veja imagens

O zagueiro David Luiz desembarcou na madrugada de segunda para terça-feira e foi recepcionado de forma calorosa pela torcida do Fortaleza. Centenas de torcedores do Tricolor de Aço de aglomeraram no sagão de desembarque do Aeroporto Internacional Pinto Martins para recepcionar o zagueiro, que assinou contrato até 2026.

Quando David Luiz apareceu, por volta de 0h40, a euforia tomou conta da torcida leonina, que ovacionou o jogador, com gritos de incentivo, fotos e vídeos com ele.

David Luiz fala ao chegar no Leão:



David Luiz fala como jogador do Leão após chegar em Fortaleza



📹Vladimir Marques / SVM pic.twitter.com/mcoHKWrb0y — Jogada (@diariojogada) January 21, 2025

Veja imagens

Legenda: David Luiz parou para autografar camisas do Fortaleza Foto: Vladimir Marques / SVM