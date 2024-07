Ceará reduz distância para G-4 da Série B após 16ª rodada; confira os cenários

O Ceará reduziu a distância para o G-4 da Série B após a 16ª rodada. Com a vitória contra o Avaí na última sexta-feira (19), na Ressacada, e o encerramento das demais partidas no domingo (21), o Vovô chegou aos 22 pontos, ganhou duas colocações na tabela e diminuiu a margem para quatro.

Assim, subiu de 14º para 12º na classificação geral. E também melhorou a perspectiva em busca do acesso à Série A, com mais tranquilidade para uma sequência de trabalho do treinador Léo Condé.

Antes da 16º rodada, o Ceará estava distante sete pontos do G-4 e a dois da zona de rebaixamento, que agora se transformou em quatro. Deste modo, rodada após rodada, o clube realiza os cálculos e a projeção na competição. Hoje, o Novorizontino-SP é o 4º colocado, com 26 pontos.

A 17ª rodada tem início nesta segunda (22), com Santos x Coritiba na Vila Belmiro, às 20h. Em contrapartida, o time cearense volta a campo na quinta (25) contra o Botafogo-SP, às 21h30, na Arena Castelão, para encerrar a respectiva rodada, ou seja, quando atuar já saberá toda a projeção.

Jogos da 17ª rodada da Série B de 2024

22.07 (segunda) | Santos x Coritiba - 20h, na Vila Belmiro

23.07 (terça) | Chapecoense x Sport - 19h, na Arena Condá

23.07 (terça) | Operário-PR x Novorizontino - 19h, na Germano Krüger

23.07 (terça) | Mirassol x Avaí - 20h, na Municipal de Mirassol

23.07 (terça) | Ituano x América-MG - 21h, na Novelli Júnior

23.07 (terça) | Ponte Preta x Vila Nova - 21h30, no Moisés Lucarelli

24.07 (quarta) | Brusque x Paysandu - 21h, no Gigantão das Avenidas

24.07 (quarta) | Amazonas x Guarani - 21h30, no Carlos Zamith

25.07 (quinta) | Goiás x CRB - 21h30, na Serrinha

25.07 (quinta) | Ceará x Botafogo-SP - 21h30, na Arena Castelão