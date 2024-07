Primeira vitória de Léo Condé no Ceará tem boa atuação de reforços e respiro para G-4 da Série B

A vitória do Ceará é o mesmo que um remédio para um enfermo: imprescindível. O placar de 1 a 0 contra o Avaí, nesta sexta-feira (19), na Ressacada/SC, chega para abrir vantagem do Z-4 e diminuir a margem até o G-4. Logo, o 1º triunfo do técnico de Léo Condé tem um peso especial na caminhada alvinegra.

O gol de David Ricardo após escanteio, aos 23 do 2º tempo, chega em um momento de evolução após uma etapa inicial sofrível de futebol. E esse é o principal ponto do resultado: as substituições, com a presença dos reforços, melhoraram a equipe.

O atacante Lucas Rian participou ativamente e trouxe 1x1 e velocidade. O volante Andrey apresentou lucidez e quase concedeu uma assistência. Mais qualificado, o time melhorou em momento-chave e poderia ter “matado o jogo” não fosse tanto desperdício nos contra-ataques da reta final do confronto.

Melhores momentos de Avaí 0x1 Ceará

O escopo de evolução é grande, há ajustes, mas o resultado chega como um respiro imediato. Com a meta de atingir 27 pontos até o fim do 1º turno, restando três partidas no torneio, o Vovô chegou aos 22 e agora precisa de mais cinco contra Botafogo-SP (C), América-MG (F) e Guarani (C).

Na Série B extremamente equilibrada, cada capítulo é encarado como efemeridade da vida. A vitória é a força motriz da mudança e pode, rodada a rodada, reescrever os caminhos. Se entrou na 16ª rodada a dois pontos do Z-4, agora abriu cinco. Se estava sete distante do G-4, passou para quatro. É transformar o resultado presente em um combustível para o futuro.