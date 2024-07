Ceará tem dois retornos confirmados contra o Botafogo-SP; veja opções de Léo Condé

O Ceará tem dois retornos confirmados para o jogo contra o Botafogo-SP na próxima quinta-feira (25), às 21h30, na Arena Castelão, pela Série B de 2024. Após cumprir suspensão, o meia paraguaio Recalde e o atacante Saulo Mineiro voltam a ficar à disposição do técnico Léo Condé.

A dupla foi ausência na vitória alvinegra diante do Avaí por 1 a 0, na última sexta (19), na Ressacada, com gol do zagueiro David Ricardo. Assim, aumentam as possibilidades de escalação do novo treinador, que sofre com excesso de desfalques na 2ª divisão.

No jogo passado, as demais baixas foram o volante Richardson, com uma fascite plantar, além dos atacantes Facundo Castro, em transição, e Erick Pulga, acometido por uma virose. Em contrapartida, a comissão contou com as estreias do volante Andrey e do atacante Lucas Rian.

Na tabela de classificação, o Ceará aparece na 11ª posição, com 22 pontos. Restando três partidas para o fim do 1º turno, o time definiu como meta atingir os 27 até o início do returno da competição.