Ceará confirma saída de Gabriel Dias e já soma 13 jogadores liberados no elenco; veja lista

Como é dito na gíria do futebol, a barca do Vovô para 2022 não é pequena. Mais um atleta embarcou na 'nau' rumo a outro clube: o lateral-direito Gabriel Dias já não consta no site oficial do Alvinegro e é mais um que não fica para 2022.

O lateral-direito até começou bem na temporada de 2022, quando chegou sob desconfiança da torcida do Vozão por chegar do maior rival alvinegro, o Fortaleza. Ele se destacou em alguns jogos da Copa do Nordeste, mas oscilou entre boas e más atuações durante o restante da temporada.

Além disso, também sofreu com algumas lesões que tiraram o ritmo de jogo. Pelo Ceará, atuou em 32 partidas e marcou dois gols.

Setor reforçado

Legenda: Nino Paraíba rescindiu contrato com o Bahia após a queda do time para a Série B Foto: Felipe Oliveira / Bahia

Para o lugar de Gabriel Dias, o Alvinegro já tem substitutos. Nino Paraíba e Michel Macedo foram contratados para disputarem a titularidade na posição. Igor, outro lateral-direito do clube, deve continuar, integrando o elenco como uma terceira opção.

Após a saída de Samuel Xavier em 2020, o Vovô teve dificuldades de achar um jogador que se firmasse na posição. Agora, tem opções consideráveis para 'resolver' um problema facilmente identificável no elenco.

O 'vai' e 'vem' do Ceará

Já são 13 atletas que deixaram o Vovô para a temporada de 2022. Entre alguns empréstimos, dispensas e vendas, o Alvinegro já liberou mais de um time completo para o mercado. Veja a lista:

Jogadores que saíram do Ceará

Na parte do 'vem', 5 jogadores foram contratados até o momento pela diretoria alvinegra. Outros três atletas devem ser anunciados nos próximos dias. Confira:

Jogadores contratados pelo Ceará