Entre saídas e empréstimos, nove jogadores já deixaram o Ceará antes de 2022; lista deve aumentar

O Ceará está passando por uma reformulação no elenco para a próxima temporada. Além de contratações, o departamento de futebol do clube tem realizado também outras mudanças. Prova disso é que, entre saídas definitivas e empréstimos, nove jogadores já deixaram o Alvinegro antes de 2022.

Quatro foram em fim de contrato: o zagueiro Klaus, o meia Jorginho e os atacantes Airton e Yony González. Além deles, o atacante Hélio Borges já havia rescindido contrato anteriormente e o também atacante Rick foi negociado com o Ludogorets, da Bulgária.

Sem contar com os atletas que saíram em definitivo, o clube acertou também os empréstimos do zagueiro Alan Uchôa (CRB-AL), do lateral-esquerdo Alessandro (Botafogo-PB) e do atacante Cristiano (São José-RS) para que os jovens possam ganhar experiência.

Legenda: Lateral-esquerdo Alessandro foi emprestado ao Botafogo-PB Foto: Felipe Santos/Cearasc

Mais nomes

A tendência é que essa lista possa aumentar ainda mais nos próximos dias. Um nome já é dado como certo fora do clube. O volante Fabinho, cujo contrato já foi encerrado e não renovado, não deverá ficar em Porangabuçu.

Outros atletas do elenco também são reavaliados pela comissão técnica e podem estar de saída do grupo de jogadores para o ano que vem, abrindo espaço para que novas contratações sejam feitas.