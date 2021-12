Contrato de Fabinho com o Ceará já encerrou e, ainda sem acordo, renovação fica mais distante

Avaliando a montagem de elenco para 2022, o Ceará está de olho no mercado da bola e, também, no próprio grupo de jogadores. Um dos que está em fim de contrato é o volante Fabinho, que ainda não chegou a um acordo para permanência e, com isso, a renovação está mais distante.

Em entrevista exclusiva ao programa Jogada 2º Tempo, da Rádio Verdinha, o presidente Robinson de Castro afirmou que o vínculo do meio-campista já encerrou e ainda não houveu acordo para a extensão.

"Com relação ao Fabinho, o contrato dele já terminou, no dia 10, e até o momento as partes não se procuraram no sentido de renovação. Futebol é dinâmico. É um jogador que a gente gosta dele, eu gosto do Fabinho como pessoa, acho que ele tem sido importante pra gente. Mas não bateu-se o martelo nem de um lado e nem de outro", afirmou o dirigente.

Fabinho já tem 35 anos e atuou em 21 jogos na temporada, com um gol marcado. Ele começou o ano pouco utilizado por Guto Ferreira, mas terminou 2021 como titular no time do técnico Tiago Nunes. Porém, é possível que o clube realize uma mudança no setor e o jogador não permaneça.

"Está se vendo outras situações, outras oportunidades também, até pra gente também dar uma pequena reformulada em cada setor do time. Precisa oxigenar um pouco em alguns setores. Mas não estou descartando o Fabinho e, ao mesmo tempo, nem estou confirmando o Fabinho", finalizou Robinson.

VEJA ENTREVISTA COM ROBINSON DE CASTRO

