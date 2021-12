Ceará tem três contratações encaminhadas e deve anunciar reforços nesta semana; veja nomes

Em busca de qualificação no elenco para a temporada 2022, o Ceará segue buscando reforços. Embora esteja agindo no mercado da bola de forma sigilosa, o Alvinegro tem três contratações bem encaminhadas e deve anunciar reforços ainda nesta semana que se inicia.

Em entrevista exclusiva ao programa Jogada 2º Tempo, da Rádio Verdinha, o presidente Robinson de Castro desconversou sobre os reforços, mas garantiu que as situações estão bem encaminhadas.

"Tem pelo menos três nomes que estão bem avançados e a gente vai anunciar assim que assinar, sem precisar estar vinculado a uma data. Não gosto de deixar ninguém ansioso. A gente tem que ter um pouco de paciência, o mercado está muito restrito e a gente está fazendo isso com calma, cuidado, fazendo as escolhas para não errar. O futebol está muito caro. Mas eu anunciei que a gente ia ter entre 6 e 8 contratações, e é o que a gente está prevendo. Duas já foram anunciadas, eu digo que tem três bem encaminhadas. Quero ver se até a próxima semana a gente consegue trocar esses papéis, estar tudo assinado. Algumas até já têm documento circulando, para poder fazer a coisa com segurança", destacou.

Nomes dos Reforços

Dois dos três reforços já foram noticiados pelo Diário do Nordeste. O atacante Iury Castilho, que estava no CSA e chegará por empréstimo de um ano, e o volante Richard, que estava no Corinthians e deverá assinar com o Vovô por três temporada.

Além deles, o Vovô tem como prioridade a contratação de um centroavante. O Alvinegro formalizou a intenção para contar com Gilberto, que tem em mãos proposta do clube.

Porém, a Coluna apurou que o atacante Pablo, do São Paulo, é o nome mais forte no momento, já que tem grande interesse da diretoria alvinegra por indicação de Tiago Nunes. São boas as chances de ele reforçar o Vovô para 2022, como já noticiou o jornalista Alexandre Praetzel, do Yahoo.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA COM ROBINSON DE CASTRO