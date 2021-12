Ceará supera concorrência e encaminha contratação do atacante Yuri Castilho

Após anunciar a contratação do lateral-direito Michel Macedo, o Ceará está perto de oficializar outro reforço para a próxima temporada. Se trata do atacante Yuri Castilho, que em 2021 defendeu o CSA, na Série B do Campeonato Brasileiro.

O interesse já havia sido noticiado pela jornalista Nadja Mauad, do ge. As negociações vinham se intensificando há alguns dias e o Diário do Nordeste apurou que o Alvinegro superou a concorrência de Coritiba e Vasco, outros clubes que tinham interesse no jogador, e chegou a um acordo, encaminhando a contratação. Agora, resta apenas a resolução de detalhes burocráticos para a oficialização do negócio.

A informação do acerto foi inicialmente divulgada pelo Podcast VozãoCast e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Natural do Rio de Janeiro, o atacante marcou 11 gols em 45 partidas ao longo de 2022. Com 25 anos, estava emprestado ao time alagoano até o fim de dezembro e pertence ao Portimonense-POR.

Jogador de força, Iury atuou prioritariamente como atacante pelo lado esquerdo, mas pode também desempenhar mais de uma função, inclusive atuando mais avançado, como referência ofensiva.

Até agora, o Ceará já oficializou duas contratações para 2022: o lateral-direito Michel Macedo e o volante Richardson.