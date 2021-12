Ceará tem interesse na contratação de atacante Iury Castilho, ex-CSA

Em busca de reforços para 2022, a diretoria do Ceará mapeia o mercado e trabalha na montagem do elenco. Segundo a repórter Nadja Mauad, do ge, o Vovô está na briga pela contratação do atacante Iury Castilho, que defendeu o CSA na temporada 2021.

Natural do Rio de Janeiro, o centroavante marcou 11 gols em 45 partidas ao longo do ano. Com 25 anos, estava emprestado ao time alagoano até o fim de dezembro e pertence ao Portimonense-POR.

Sem espaço no futebol português, a expectativa é de que seja envolvido em nova transferência. Revelado pelo Avaí, defendeu equipes como o Zorya-UCR, Al-Nasr-EAU e Renofa Yamaguchi-JAP.

Pelo destaque na Série B, quando marcou 10 vezes, também está no radar de Vasco e Coritiba. No Vovô, a posição é uma prioridade, principalmente pelos movimentos recentes do elenco: negociação de empréstimo Cléber ao Oriente Médio, venda de Rick para a Europa e fim de empréstimo de Yony, devolvido ao Benfica-POR.