Ceará não vai renovar com 5 jogadores após o fim do Campeonato Brasileiro; veja os nomes

A quinta-feira (9) marca o fim do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, da temporada do Ceará. O Alvinegro já está garantido na Copa Sul-Americana e ainda segue vivo na busca de uma vaga na Pré-Libertadores, mas já começa a planejar o ano de 2022, e cinco jogadores que estão em fim de contrato não devem permanecer no clube.

O zagueiro Klaus e o lateral-direito Gabriel Dias, que possuem vínculo direto com o Alvinegro, não terão os contratos renovados e ficarão livres no mercado.

Klaus era a quarta opção no sistema defensivo, atrás de Luiz Otávio, Messias e Gabriel Lacerda, e não vinha sendo sequer relacionado pelo técnico Tiago Nunes. Ele fez 37 jogos pelo clube e marcou cinco gols.

Já Gabriel Dias atuou boa parte de 2021 como titular, totalizando 31 partidas e dois gols, mas nunca se firmou completamente e, recentemente, acabou sofrendo com lesões e perdeu espaço. Igor tem sido o titular da posição.

Jogadores que não permanecem (lista)

Gabriel Dias

Klaus

Airton

Yony González

Jorginho

Fim de empréstimo

Legenda: Yony González marcou dois gols nos últimos jogos, mas o custo-benefício não é bom para o clube Foto: Kid Junior/SVM

Além deles dois, outros três jogadores em fim de empréstimo não deverão permanecer. É o caso do meia Jorginho, que será devolvido ao Athletico-PR, e dos atacantes Airton e Yony González, que deverão retornar para Cruzeiro e Benfica-POR, respectivamente.

Apesar dos recentes gols importantes e melhora de desempenho, a passagem do atacante colombiano, no geral, foi abaixo da expectativa e o custo-benefício bastante elevado para o Ceará.

O atacante Hélio Borges, que também estava emprestado, já retornou ao Azuriz-PR.

Em aberto

Um jogador que possui contrato encerrando no fim de 2021 mas ainda não tem situação definida é o volante Fabinho. Experiente, o meio-campista foi titular em praticamente todos os jogos desde a chegada do técnico Tiago Nunes e conta com a confiança do treinador.

Além disso, Fabinho, que já realizou 137 jogos com a camisa alvinegra, é um jogador muito bem avaliado e respeitado pelo Departamento de Futebol do Vovô, pelo profissionalismo que sempre demonstrou, e há possibilidades de permanência para a próxima temporada.

De resto, todos os outros jogadores do elenco do Ceará possuem contrato para a próxima temporada.