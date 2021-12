Ceará garante vaga na Sula e quer Liberta; Estado tem 2 times em torneios internacionais pela 1ª vez

O Ceará está matematicamente qualificado para disputar a Copa Sul-Americana 2022. É óbvio que o Alvinegro ainda luta para ter uma vaga na pré-Libertadores, mas a confirmação da segunda competição internacional seguida também é importante para o Vovô.

Com a classificação alvinegra, é a primeira vez que o futebol cearense terá dois representantes em competições internacionais na história. O Fortaleza garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores 2022. Também será a primeira vez que um time do Estado atuará no torneio.

Com o empate contra o América-MG, o Ceará já não pode ser ultrapassado pelo 15º colocado, atualmente o Bahia, com isso também não perde mais vaga em competição internacional em 2022. Será a segunda participação seguida do Vovô em torneios continentais, também um marco inédito para os times de futebol cearenses. Em 1995, 2011 e 2020, o time de Porangabuçu disputou a Sul-Americana.

Já o Fortaleza jogou competição internacional somente em 2019. E, agora, está garantido na Libertadores 2022.

Libertadores é possível?

O Alvinegro ainda tem possibilidades matemáticas de alcançar a pré-Libertadores. Para isso tem que ligar o secador desde já, nesta segunda-feira (6). A torcida é por um empate entre Atlético-GO e Internacional. A partida acontece em Porto Alegre, às 20h.

Se o melhor cenário para Alvinegro ocorrer, na rodada seguinte, precisa vencer o Palmeiras fora de casa e secar o rival América-MG (encara o São Paulo). Se Internacional ou Atlético-GO vencerem hoje, também torce por tropeço de uma das equipes. Eles enfrentam Bragantino e Flamengo, respectivamente.