Tiago Nunes projeta Palmeiras e busca do Ceará por vaga na pré-Libertadores: "as chances existem"

Em confronto direto pela vaga na pré-Libertadores, o Ceará empatou com o América-MG sem gols neste domingo (5), na Arena Castelão. Em coletiva, o técnico Tiago Nunes reforçou que o Vovô ainda tem chances de brigar pela classificação, mas exaltou a conquista da participação na Sul-Americana.

"As chances existem, são matemáticas. Lógico que a gente não depende apenas das nossas forças para isso. É importante enaltecer que já estamos classificados para a Sul-Americana, uma competição importante, o Ceará pelo segundo ano seguido classificado. Estamos em posição de afirmação na tabela, que ainda nos possibilita sonhar com pré-Libertadores”, explicou.

Na tabela de classificação, o Vovô está em 9º, com 50 pontos. O time precisa subir para 7º ou 8º na última rodada para firmar uma vaga na pré-Libertadores, em cenário que depende de vitória contra o Palmeiras e uma combinação de resultados. Tiago Nunes também elogiou o elenco alviverde.

“Todo atleta que defende o Palmeiras tem qualidade, a gente sabe disso. Independente do atletas que possam vir a jogar, estão buscando espaço na equipe principal. O Palmeiras está envolvido no Mundial, então todos estão buscando oportunidade. A gente tem que ter muito respeito e entender isso, não existe futebol na véspera, é tudo dentro de campo”, completou.

O Palmeiras concedeu férias ao elenco principal e está atuando no restante do Brasileirão com um time formado, em maioria, por atletas das categorias de base. O confronto ocorre na quinta (9), às 21h30, na Arena Barueri, em São Paulo, pela 38º e última rodada da competição nacional.

Veja coletiva de Tiago Nunes: