Ceará supera campanha como mandante de 2010 e encerra Série A 2021 com quase 65% de aproveitamento

A campanha como mandante do Ceará Sporting Club na Série A 2021 entrou para a história. Com 37 pontos em 19 partidas, a equipe de Tiago Nunes superou o desempenho de 2010 (36 pontos em 19 jogos) e finalizou a atual edição com quase 65% de aproveitamento em casa.

Na Arena Castelão, o Vovô somou 10 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Foram 24 gols e 14 sofridos. A campanha só fica atrás do Flamengo (47) e do Atlético-MG (52). O último duelo no estádio foi neste domingo (5), em empate com o América-MG.

A campanha alvinegra como mandante é hoje a melhor entre clubes cearenses no atual formato da Série A, iniciado em 2006. A melhor pontuação do arquirrival Fortaleza aconteceu em 2019, quando obteve 35 pontos em 19 partidas. Com uma rodada para encerrar a competição vigente, o Leão pode igualar a pontuação se vencer o Bahia na próxima quinta (9).

Legenda: Ceará x América-MG foi o último jogo do Ceará como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro 2021 Foto: Kid Júnior / SVM

Confira números das campanhas do Ceará como mandante na Série A

2010

19 partidas

9 vitórias

9 empates

1 derrota

63,1% de aproveitamento (36 pontos conquistados)

7ª melhor campanha como mandante da Série A

2011

19 partidas

7 vitórias

5 empates

7 derrotas

45,6% de aproveitamento (26 pontos conquistados)

19ª melhor campanha como mandante da Série A

2018

19 partidas

7 vitórias

8 empates

4 derrotas

50,8% de aproveitamento (29 pontos conquistados)

18ª melhor campanha como mandante da Série A

2019

19 partidas

8 vitórias

6 empates

5 derrotas

52,6% de aproveitamento (30 pontos conquistados)

12ª melhor campanha como mandante da Série A

2020

19 partidas

7 vitórias

5 empates

7 derrotas

45,6% de aproveitamento (26 pontos conquistados)

17ª melhor campanha como mandante da Série A

2021

19 partidas

10 vitórias

7 empates

2 derrotas

64,9% de aproveitamento (37 pontos conquistados)

3ª melhor campanha como mandante da Série A*

*Resta um jogo para o encerramento da Série A de 2021

Legenda: Ceará venceu o Fortaleza por 4 a 0 na Arena Castelão, com mando de campo tricolor, em show de Vina Foto: Kid Júnior / SVM

Veja campanha dos clubes cearenses como mandante na Série A

2019 - Ceará x Fortaleza

19 partidas x 19 partidas

8 vitórias x 11 vitórias

6 empates x 2 empates

5 derrotas x 6 derrotas

52,6% de aproveitamento (30 pontos conquistados) x 61,4% de aproveitamento (35 pontos conquistados)

12ª melhor campanha como mandante da Série A x 10ª melhor campanha como mandante da Série A

2020 - Ceará x Fortaleza

19 partidas x 19 partidas

7 vitórias x 8 vitórias

5 empates x 6 empates

7 derrotas x 5 derrotas

45,6% de aproveitamento (26 pontos conquistados) x 52,6% de aproveitamento (30 pontos conquistados)

17ª melhor campanha como mandante da Série A x 12ª melhor campanha como mandante da Série A

2021 (até o momento) - Ceará x Fortaleza

19 partidas x 18 partidas

10 vitórias x 10 vitórias

7 empates x 4 empates

2 derrotas x 4 derrotas

64,9% de aproveitamento (37 pontos conquistados) x 59,6% de aproveitamento (34 pontos conquistados)

3ª melhor campanha como mandante da Série A* x 6ª melhor campanha como mandante da Série A*