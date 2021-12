Ceará empata com América-MG sem gols na Arena Castelão pela Série A

O Ceará empatou sem gols com o América-MG neste domingo (5), pela 37ª rodada da Série A de 2021. Na Arena Castelão, o Vovô pressionou, mas não conseguiu superar a defesa mineira. Com 50 pontos, segue fora do G-8 e depende de resultados na última rodada para conseguir a vaga na Libertadores.

A pontuação é a mesma do Coelho, mas o time de Marquinhos Santos tem mais vitórias: 12 x 11. Na 9ª posição, ainda pode ser ultrapassado pelo Internacional (48), que enfrenta o Atlético-GO na segunda (6). Na última rodada, tem de bater Palmeiras fora e torcer para tropeços de Fluminense e América-MG.

A bola rola às 21h30, na Arena Barueri. O time tem vaga assegurada na Sul-Americana no momento.

Primeiro tempo

Legenda: Recuperado de lesão, Vina foi titular do Ceará contra o América-MG Foto: Kid Júnior / SVM

Segundo tempo

Legenda: A melhor chance do Ceará foi de Cléber, que chutou fraco após driblar o goleiro Matheus Cavichioli Foto: Kid Júnior / SVM

Na volta do intervalo, o técnico Tiago Nunes retornou com Cléber na vaga de Yony. Logo no 1º minuto, no entanto, o América-MG assustou com Zarate, que chutou para defesa de João Ricardo.

Na sequência da etapa final, o Vovô pressionou e quase abriu o placar. Aos 11, Cléber, em bola esticada da defesa, driblou o goleiro Matheus Cavichioli e chutou para Anderson Jesus tirar na linha. Já aos 16, o atacante recebeu de Mendoza e empurrou para o fundo da rede, mas o lance foi anulado por impedimento.

No minuto seguinte, Lima chutou de voleio e parou no arqueiro, que ainda defendeu o rebote. O volume do Ceará foi grande, com oportunidades de Mendoza, Vina e Marlon. O América-MG se resguardou, resistiu e ameaçou no úlitmo minuto dos acréscimos, em contra-ataque com três jogadores. Ademir chutou para fora, decretando o empate na Arena Castelão.