Palmeiras concede férias ao elenco principal antes do fim da Série A; última rodada é contra Ceará

A diretoria do Palmeiras concedeu férias ao elenco principal antes do fim da Série A de 2021. Após o título da Libertadores, os atletas iniciam período de afastamento no próximo sábado (4), com um retorno programado para o dia 5 de janeiro de 2022. As informações são do ge.

Até o encerramento do Brasileirão, a equipe ainda enfrenta Cuiabá (F), Athletico-PR (F) e Ceará (C). No primeiro dos confrontos, o plantel será formado na maioria por atletas das categorias de base.

Na última rodada, quando tem mando de campo contra o Vovô, realocou a partida: tirou do Allianz Parque, a casa da equipe em São Paulo, e transferiu para a Arena Barueri, no dia 9 de dezembro.

A decisão visa preparar o time para o Mundial de Clubes da Fifa. Representante sul-americano na competição internacional, participa do evento nos Emirados Árabes Unidos no início de fevereiro.

Próximos jogos do Palmeiras:

30.11 - Cuaibá x Palmeiras | Arena Pantanal, às 22h

06.12 - Athletico-PR x Palmeiras | Arena da Baixada, às 19h

09.12 - Palmeiras x Ceará | Arena Barueri, às 21h30