CBF muda local de Palmeiras x Ceará pela Série A de 2021

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou uma mudança de local na partida entre Palmeiras e Ceará, pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Previsto para o dia 9 de dezembro, quinta-feira, às 21h30, o jogo deixou o Allianz Parque e foi transferido para a Arena Barueri, em São Paulo.

Conforme comunicado oficial da entidade, a alteração atende um pedido do clube mandante. Campeão da Libertadores no último sábado (27), o time alviverde não tem chance de título no Brasileirão e concentra o foco no Mundial de Clubes, em 2022.

Na tabela de classificação, a equipe está na 3ª posição, com 59 pontos - o Vovô é o 8º, com 49. Antes do confronto que registra o encerramento da competição nacional, no entanto, as duas equipes ainda realizam dois jogos. Confira abaixo:

Sequência de Palmeiras e Ceará na série A

36ª RODADA

30.11 - Flamengo x Ceará | Maracanã, às 20h

30.11 - Cuiabá x Palmeiras | Arena Pantanal, às 22h

37ª RODADA

05.12 - Ceará x América-MG | Arena Castelão, às 19h

06.12 - Athletico-PR x Palmeiras | Arena da Baixada, às 19h

38ª RODADA

09.12 - Palmeiras x Ceará | Arena Barueri, às 21h30