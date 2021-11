Flamengo vende mais 36 mil ingressos para jogo contra Ceará no Maracanã

A partida entre Flamengo e Ceará nesta terça-feira (30) tem expectativa de casa cheia no estádio Maracanã-RJ, pela 36ª rodada da Série A de 2021. Segundo o ge, cerca de 36 mil ingressos foram comercializados.

O duelo, previsto para 20h, marca o reencontro da torcida rubro-negra com o elenco após o vice da Libertadores no sábado (27), quando perdeu para Palmeiras na final. Em termos de Brasileirão, se não vencer o Vovô, o Atlético-MG garante o título nacional.

A gestão carioca tem reunião nesta tarde para definir o futuro do técnico Renato Gaúcho, que não fica no cargo para a temporada de 2022. A cúpula do futebol debate se o comandante será desligado imediatamente ou ao término da 1ª divisão.

Na tabela de classificação, o Flamengo está na 2ª posição, com 67 pontos - 11 atrás do Galo. Com quatro rodadas para disputar, ainda enfrenta: Sport (F), Ceará (C), Santos (C) e Atlético-GO (F).