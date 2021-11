FIFA sorteia chaveamento do Mundial de Clubes; Palmeiras enfrentará Al Ahly ou Monterrey

A FIFA sorteou nesta segunda-feira (29), em Zurique, na Suíça, o chaveamento do Mundial de Clubes, que será realizado entre os dias 03 e 12 de fevereiro de 2022, nos Emirados Árabes Unidos. O Brasil estará representado pelo Palmeiras, campeão da Taça Libertadores da América 2021, no último sábado (27), ao vencer o Flamengo na final.

O time de Abel Ferreira enfrentará o Al Ahly, do Egito, ou o Monterrey, do México, na semifinal da competição. O Chelsea, campeão da Liga dos Campeões, enfrentará o vencedor de Al Hilal, da Arábia Saudita, contra o Auckland City, da Nova Zelândia, ou Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. A edição de 2021 do Mundial de Clubes deve ser a última no atual formato.

Legenda: Chaveamento do Mundial de Clubes da FIFA 2021 Foto: Divulgação

Clubes participantes do Mundial de Clubes 2021

Chelsea (Campeão da Liga dos Campeões)

Palmeiras (Campeão da Taça Libertadores da América)

Monterrey, do México (Campeão da Champions da Concacaf)

Al Hilal, da Arábia Saudita (Campeão da Champions da Ásia)

Al Ahly, do Egito (Campeão da Champions da África)

Auckland City, da Nova Zelândia (Representante da Oceania)

Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos (Campeão da liga dos Emirados, representante do país-sede da competição)

