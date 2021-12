Fortaleza negocia com argentino Germán Cano para 2022

O Fortaleza Esporte Clube iniciou o planejamento para a temporada 2022. Com a confirmação da vaga na fase de grupos da Libertadores, a diretoria tricolor começa as negociações para encorpar o elenco tricolor. O atacante argentino Germán Cano, ex-Vasco, é um dos atletas que estão na mira do Leão do Pici para o próximo ano.

De acordo com o ge.globo, o Fortaleza já iniciou as negociações com Cano. A proposta enviada pelo clube, inclusive, agradou o argentino.

Em contato com o Diário do Nordeste, José Constanzo, agente do atacante, garantiu que o desejo de Germán Cano é de continuar no Brasil.

A missão do Tricolor do Pici, porém, não será fácil. Cano é visto com bons olhos no mercado nacional. O Goiás, recém-promovido à Série A, sondou o jogador, mas esbarrou na pedida salarial: R$ 600 mil. O Fluminense também monitora a situação do argentino.

Despedida do Vasco

Germán Cano se despediu no Vasco da Gama na última segunda-feira (5), após não chegarem a um acordo para uma nova extensão contratual visando a temporada 2022. Nas redes sociais, o atacante argentino agradeceu à torcida vascaína e aos companheiros de trajetória em São Januário.

Pelo clube carioca, Cano disputou 101 partidas e anotou 43 gols, ganhando status de ídolo no Vasco. Em 2021, disputando a Série B, o atacante marcou 19 gols e deu três assistências em 50 partidas.