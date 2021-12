Ceará anuncia contratação do lateral-direito Michel Macedo, ex-Corinthians e Atlético Mineiro

O Ceará anunciou na noite desta quarta-feira (22) a segunda contratação do clube para temporada 2022, o lateral-direito Michel Macedo. Formado na base do Flamengo, o atleta tem passagens por clubes como Atlético Mineiro e Corinthians. em 2021, ele atuou pelo Juventude.

Mesmo antes profissionalização, Michel foi jogar no espanhol Almería, onde jogou por quatro temporadas, até ser emprestado ao Atlético Mineiro. No Galo, conquistou a Taça Libertadores no mesmo ano, e jogando como titular na final contra o Olímpia.

Depois, o lateral-direito voltou para a Espanha, onde em quatro temporadas passou pelo Almería e pelo Las Palmas, até que, em 2019, foi negociado com o Corinthians, onde jogou por dois anos e ainda mantinha vínculo.

Este ano, emprestado para o Juventude, Michel atuou em 31 partidas e deu três assistências.

O jogador tem 31 anos e assinou contrato de dois anos com o Vozão. Em 2022, ele deverá atuar para o alvinegro no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, no Brasileirão e na Copa Sul-Americana.

Tem cara nova no Vozão para 2022! Seja bem-vindo, Michel Macedo! 🏁



O lateral-direito tem passagens por Almería-ESP, Las Palmas-ESP, Atlético-MG, Corinthians e disputou o último brasileirão pelo Juventude. ⚫⚪



📲 Saiba mais: https://t.co/pkR6Askrn8#CearáSC pic.twitter.com/dxob1eo1XP — Ceará Sporting Club | Time do Kanal (@CearaSC) December 22, 2021

Ficha técnica

Nome: Michel Macedo Rocha Machado (Michel Macedo)

Posição: lateral-direito

Naturalidade: Rio de Janeiro

Clubes onde passou: Almería (ESP), Atlético/MG, Las Palmas (ESP), Corinthians, Juventude e Ceará