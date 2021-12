Ceará oficializa retorno de volante Richardson até fim de 2024

O Ceará Sporting Club anunciou nesta terça-feira (14) o retorno do volante Richardson, que estava no Kashiwa Reysol-JAP. Com 30 anos, assina vínculo com o time cearense até o fim de 2024.

O anúncio foi feito durante a entrevista coletiva do presidente Robinson de Castro. O mandatário alvinegro fez uma chamada de vídeo com o atleta e noticiou a volta do volante ao Time do Povo.

Legenda: O volante Richardson tem grande identificação com a torcida do Ceará Foto: Kid Junior / SVM

Contratado em 2016, Richardson foi fundamental na campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2017, e também na permanência do clube na Primeira Divisão, em 2018. Ao todo, foram 144 jogos pelo Alvinegro, com sete gols.

Com a camisa alvinegra, foi campeão da Taça Asa Branca (2016) e bicampeão cearense (2017 e 2018). O volante tem uma identificação grande com o Ceará e tinha encerrado vínculo no exterior.

Ficha Técnica

Nome: Richardson Fernandes dos Santos

Posição: Volante

Data de nascimento: 17/08/1991

Clubes: Flamengo/SP, América/RN, Baraúnas/RN, Treze/PB, Operário Ferroviário/PR e Confiança/SE, Ceará, Kashiwa Reysol/JAP.

Coletiva de Robinson de Castro