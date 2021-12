O presidente do Ceará, Robinson de Castro, concede coletiva nesta terça-feira (14) em Porangabuçu. Com o fim da temporada de 2021, o dirigente deve realizar um balanço do ano e projetar a campanha de 2022. O Diário do Nordeste transmite a entrevista com os demais veículos de imprensa ao vivo.

