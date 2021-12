Ceará encaminha venda de atacante Rick para o futebol europeu

O Ceará Sporting Club enncaminhou a venda do atacante Rick para o futebol europeu. Revelado na base alvinegra, o atleta já viajou ao exterior para realizar os exames médicos e concretizar a negociação.

A informação foi revelada pelo presidente Robinson de Castro nesta terça-feira (14), em coletiva. As informações sobre o acordo serão oficializadas somente após a transação concluída.

"Estamos vendendo um jogador agora para a Europa, não é uma grande venda, mas é uma boa venda. Está em tratativas finais e isso muda não só a vida do Ceará, mas a vida do atleta. O Rick, que veio da base, vai jogar na Europa. Isso é bonito", afirmou.

Na atual temporada, o jogador de 22 anos participou de 41 partidas na temporada de 2022, com sete gols. Natural de São Luís, no Maranhã, Rick estreou no profissional do Vovô em 2018 e ganhou espaço com o avanço das campanhas.

Coletiva de Robinson de Castro