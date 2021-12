O volante Richard, do Corinthians, tem negociação encaminhada com o Ceará Sporting Club. A informação foi revelada pelo próprio jogador, na última quinta-feira (23), no intervalo do amistoso beneficiente entre amigos do Gabigol e amigos do Claudinho, em São Bernardo do Campo.

A contratação do volante seria um pedido do técnico Tiago Nunes, com quem trabalhou diretamente em 2020, que ligou para o atleta e fez o convite. O vínculo entre Richard e Ceará será de três anos, conforme anunciado pelo repórter Plácido Berci, do SporTV.

Contratado em 2019 pelo Corinthians, Richard não conseguiu ser regular e foi emprestado três vezes. Em 2019, defendeu o Vasco da Gama em 25 partidas. À época, o atleta deu a assistência para o gol de Rossi, no empate em 1 a 1 com o Ceará na Arena Castelão. Em 2020 e 2021, o volante atuou pelo Athletico Paranaense.

Rescisão por indisciplina

Richard, porém, não terminou a temporada 2021. Em outubro, o volante teve o contrato com o Athletico Paranaense rescindido por ato indisciplina. Na derrota para o Fluminense, o volante alegou sentir náuseas e tonturas e comunicou à comissão técnica, que optou por substituir o jogador.

Após sair do estádio para se dirigir ao hospital, o volante teve o retorno solicitado pelo departamento médico do Furacão. O atleta foi sorteado para fazer o exame antidoping. Em nota, o Athletico-PR citou que Richard "saiu mais cedo do estádio, mesmo contra a orientação da comissão técnica e sabendo que poderia ser sorteado para o exame antidoping".