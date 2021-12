Ex-Ceará, Rick é anunciado pelo Ludogorets, da Bulgária

O atacante Rick, negociado pelo Ceará à Europa por cifras milionárias, foi anunciado oficialmente pelo Ludogorets, da Bulgária. O jovem brasileiro, de 22 anos, é a primeira contratação dos búlgaros na janela de transferências de inverno.

Em entrevista ao site oficial do Ludogorets, Rick comentou a importância da transferência para a Europa e comentou o sonho de disputar a UEFA Champions League. No clube búlgaro, o atacante usará a camisa 73.

"A minha transferência para Ludogorets é um grande passo em frente na minha carreira. O time é bem conhecido no Brasil, tanto por causa dos meus compatriotas nele, como por seus sucessos na Europa. Meu sonho é jogar a Liga dos Campeões."

A integração de Rick deve ocorrer no mês de janeiro, com o início da pré-temporada, que será realizada no acampamento preparatório Belek Resort, na Turquia. No clube búlgaro, o camisa 73 terá a companhia de outros brasileiros: o lateral-direito Cicinho e os meias Alex Santana, Cauly e Wanderson.