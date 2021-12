Atacante Rick escreve texto de despedida para o Ceará: "serei eternamente grato"

Cria das categorias de base do Ceará, o maranhense Rick já embarcou rumo ao Velho Continente para encontrar com o seu novo clube, que ainda não foi revelado. O extremo escreveu um longo texto em que agradece ao clube e à torcida pela oportunidade.

"Oi, nação alvinegra! Depois de 5 anos meu ciclo pelo @cearasc se encerra. Mas não poderia deixar de agradecer ao clube que me rendeu grandes oportunidades, grandes momentos e grandes jogos desde o início. E a minha caminhada pelo Ceará foi essencial para ter experiências e amadurecimento que eu tenho hoje. Pessoas maravilhosas me abraçaram, me incentivaram e eu serei eternamente grato a todos os funcionários, jogadores e treinadores que tive oportunidade de trabalhar do lado", disse.

Apesar de ser reserva, Rick teve bons momentos pelo Ceará na Série A 2021, marcando seis gols e sendo um dos principais artilheiros do time na competição. Foi dele, inclusive, o último gol marcado pelo Alvinegro no certame, na derrota do Vovô para o Flamengo. Ele fez o gol de honra do Ceará na partida, em pleno Maracanã.

Dificuldades na trajetória

Criticado em alguns momentos, Rick relembrou momentos difíceis, aos quais afirma ter superado. "Não posso deixar de agradecer a torcida, agradeço aqueles que mesmo nos meus piores momentos me deram força e me incentivaram e que na minha melhor fase estava ali de pé pra me aplaudir. fica aqui meu carinho por cada um, irei sentir saudades dessa energia maravilhosa que só essa torcida tem".

A venda do atacante Rick foi confirmada pelo presidente do Ceará, Robinson de Castro, em entrevista na semana passada. Segundo o dirigente, que também não revelou detalhes, o valor da venda 'não foi elevado'.