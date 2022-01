Ceará faz consulta ao Corinthians por Danilo Avelar

O Ceará fez uma consulta sobre a situação do lateral-esquerdo Danilo Avelar, do Corinthians. De acordo com o UOL Esporte, o Ceará consultou o time paulista após o Cruzeiro desistir de contratá-lo, buscando um empréstimo até o fim de 2022 ou um vínculo definitivo.

O atleta de 32 anos já trabalhou com o técnico do Vovô, Tiago Nunes, quando dirigiu o time paulista. No Timão, o treinador chegou a escalar como zagueiro, função que também pode exercer.

Danilo tem contrato com o Corinthians até o fim de 2022 e rompeu o ligamento cruzado do joelho direito.

Fora

Durante o período de recuperação, em junho de 2020, o lateral proferiu ofensas racistas em uma partida do jogo Counter-Strike e foi afastado dos treinamentos.

Em dezembro, o diretor de futebol do clube paulista, Roberto de Andrade, afirmou em coletiva de imprensa que Avelar “não joga aqui”.

Avelar chegou ao Corinthians em 2018, emprestado pelo Torino, e assinou de forma definitiva em julho do ano seguinte. No total, ele disputou 101 partidas pelo clube, anotando 12 gols e três assistências. Em novembro, a equipe italiana acionou o time brasileiro na Fifa pelo não pagamento da segunda parcela referente à compra do jogador.

Sondagens

Danilo Avelar foi sondado pelo Cruzeiro, que esteve perto de anunciá-lo, mas recuou depois da venda o clube para Ronaldo. A equipe de transição da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) entendeu que o atleta não se encaixava na nova realidade financeira do clube. Outro clube que procurou o jogador foi o Coritiba, recém promovido para a Série A.