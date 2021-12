Clube japonês quer atacante Cléber, do Ceará, após desistir de Mikael, do Sport

O atacante Cléber, do Ceará, parece ser a bola da vez do Shimizu-JAP, que tenta adquirir um centro-avante brasileiro que atuou na Série A 2021. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o time japonês tentou o atacante Mikael, do Sport, mas não obteve sucesso.

Com isso, 'Clebão', como é conhecido no Ceará pela estatura de quase 2 metros, pode ser novamente tentado por um clube do exterior.

Em 2020, o atacante foi sondado por um time da Bundelisga, mas o negócio não andou. Já no fim da temporada 2021, foi a vez do Al-Wasl, um time dos Emirados Árabes, tentar tirar o jogador de Porangabuçu via empréstimo. No entanto, a negociação também não avançou.

Cléber tem 25 anos e marcou seis gols na temporada passada. Ele chegou ao Vovô em 2020, após se destacar no campeonato cearense com a camisa do Barbalha. Logo que foi escalado como titular, marcou dois gols nas finais da Copa do Nordeste, alavancando a carreira.