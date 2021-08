Ceará recebe proposta da Bundesliga pelo atacante Cléber; saiba detalhes

O Ceará recebeu uma proposta pelo atacante Cléber, de 24 anos. Segundo a coluna apurou, um clube da primeira divisão do Campeonato Alemão (Bundesliga) quer contratar o atleta alvinegro por empréstimo, com opção de compra futura.

No entanto, a oferta não deve ser aceita pela diretoria alvinegra. O Vovô só aceita negociar "Clebão" em uma transação de venda imediata. Caso a equipe europeia mude a proposta, a atacante de 1,99m pode pintar em uma das principais ligas do mundo.

O Ceará também não descarta ter de buscar opções para o ataque, caso realmente Cléber saia para o velho continente. A data limite de inscrições de jogadores na Série A é 24 de setembro.

Atleta de potencial

Legenda: Cléber já está na segunda Série A pelo Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Após se destacar no Campeonato Cearense pelo Barbalha em 2020, Cléber foi contratado pelo alvinegro como aposta e rapidamente vingou. Ele marcou nos dois jogos da decisão da Copa do Nordeste, contra o Bahia, em 2020, e fez gols importantes na Série A do Brasileiro da temporada passada.

Em 2021, virou titular absoluto durante a Série A e fez gol importante contra o Fortaleza, no Clássico-Rei válido pela 1ª divisão. O atacante é jovem, reúne força, jogo aéreo e disciplina tática.