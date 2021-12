Ceará confirma proposta de empréstimo por Cléber de time do Oriente Médio

O Ceará Sporting Club negocia o empréstimo do atacante Cléber ao Al Wasl, dos Emirados Árabes. O jogador de 25 anos tem contrato no clube até o fim de 2024 e deve ser cedido por uma temporada ao exterior. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Dia e confirmada pelo Diário do Nordeste.

A negociação envolve uma compensação financeira ao Vovô pelo período em que vai ceder o centroavante. O comandante do time estrangeiro é Odair Hellmann, ex-Fluminense.

Anunciado como reforço em 2020, após se destacar no Barbalha, Cléber soma 82 partidas pela equipe alvinegra, com 14 gols. Alternando momentos como titular no sistema ofensivo, perdeu mais espaço com a chegada de Tiago Nunes, que ampliou as minutagens de Jael e Yony.

Natural de Salvador-BA, tem passagens por equipes como Icasa, Barbalha e Vitória-BA. Pelo Ceará, participou ativamente do título da Copa do Nordeste em 2020.