Meta do Ceará é estar entre os 10 maiores do Brasil até 2024, diz diretor financeiro do clube

Se preparando para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro pelo 5º ano consecutivo, um marco em sua história centenária, o Ceará terá um orçamento recorde na temporada 2022 (estimado em R$ 160 milhões, com R$110 milhões de investimentos para o futebol profissional) e espera estar entre os 10 maiores clubes do país até 2024.

A meta foi divulgada pelo diretor financeiro do clube, João Paulo Silva, em entrevista à Rádio Verdes Mares na última sexta-feira, no Programa Jogada, 2º tempo.

A ousada meta faz parte da consolidação do crescimento do clube nos últimos anos, tanto esportivo quanto financeiro, consequência da gestão sólida e equilibrada do presidente Robinson de Castro, que seguirá na presidência por mais três temporadas.

O diretor financeiro do clube comemorou o equilíbrio financeiro do clube e projetou um salto ainda maior no cenário nacional com a meta estipulada.

"O Ceará é um clube que está crescendo de forma sustentável. Sabíamos que o clube só iria decolar quando estivesse na Série A pelas cotas de transmissão recebidas, que chegam a 50% da receita de clubes como o nosso. E isso foi possível com a manutenção na Série A, agora pelo 5º ano seguido. Apresentamos um orçamento recorde, de 160 milhões, que pode ser ainda mais. O clube está na classe média dos clubes do país, sem dívidas, ou com poucas dívidas, e muito bem economicamente. Temos ativos, patrimonio e está bem estuturado. Por isso estamos projetando números mais audaciosos. A cada ano a folha cresce, o elenco se qualifica melhor e buscamos melhores resultados. Queremos em 2024 estar entre os 10 maiores do Brasil, economicamente e esportivamente. Está perto. Acredito que a gente vá chegar, até antes. Tem muito clube grande com dificuldade financeira, perdendo credibilidade no mercado. Queremos chegar a este número o mais rapido possível".

Ativo no Mercado

João Paulo lembrou que até pouco tempo, cerca de 4 anos, o clube não vendia atletas e a receita tem sido muito importante e o clube estipula chegar em 25 milhões em 2022.

"Até 4 anos atrás o clube não tinha ativos, não vendia atletas. Agora, o nosso mercado está aberto para o cenário intenacional. Em 2021, jogadores como Charles, Saulo e Rick foram vendidos. Agora temos esta rubrica de receitas, de venda de atletas. Em 2020 chegamos à 26 milhões, este ano passamos de 20 (milhões) e estamos orçando para 2022, algo em torno de 25 milhões, para manter a média".

Sobral fica?

Assim, com jogadores do elenco com sondagens do exterior pela valorização em 2020, como Fernando Sobral, o diretor financeiro não descarta a venda, se for vantagem para o clube e jogador. Mas a venda do meio-campista, bastante valorizado após a temporada, não está no planejamento do clube.

Legenda: O meio-campista Fernando Sobral está valorizado pelas temporadas no Ceará Foto: KID JUNIOR

"Pelo nosso planejamento, temos que vender 26 milhões em atletas. Eu preciso fechar próximo ao meu objetivo. Se for boa, não podemos ter esse apego. A venda do Saulo foi muito boa, na melhor fase dele, de artilheiro. Liberamos e fizemos um fluxo de caixa muito bom, além de ter sido muito importante para o jogador. Sobre o Fernando Sobral, talvez tenha sido a melhor temporada dele, mas ainda não chegou nada oficial. Pretendemos continuar com ele até 2022, mas se aparecer algo interessante para o clube vamos analisar. Não está dentro do planejamento, e não podemos deixar passar se uma grande proposta aparecer", explicou João Paulo.

Torcida ao lado

Com a volta do público ao estádio na reta final da Série A, o Ceará também projeta de uma boa arrecadação com bilheterias em 2022, de R$ 16,4 milhões. João Paulo acredita que a torcida do Alvinegro chegará junto, já que trata-se de um ano de Copas do Nordeste, do Brasil e Sul-Americana, além da Série A.

"Infelizmente não tivemos público em grande parte de 2020 e para uma torcida do tamanho da que o Ceará tem, apaixonada e que chega junto, esperamos esta meta de arrecadação por termos competições importantes a disputar. Hoje temos 32 mil sócios e agradecemos o apoio do torcedor, já que a receita do sócio também nos ajudou muito", disse.

Legenda: A torcida do Ceará compareceu em grande número após a liberação do público na Série A e fez o clube um dos melhores mandantes da elite Foto: KID JUNIOR

Elenco forte

Com uma folha estimada em R$ 4 milhões para 2022, o Ceará espera fazer um grupo forte para todas as competições e João Paulo garantiu que o clube está do olho nas movimentações do mercado.

"Queremos montar dois times fortes, que não tenham titulares, um elenco de grande nível, um problema para o Tiago Nunes resolver. A cada ano que passa, o clube vai crescendo, chegam jogadores mais qualificados. Em 2020, estivemos muito perto da melhor colocação do clube na historia da Série A e queremos manter este pensamento mais vitorioso com um elenco qualificado.Chegarão outras peças e fortaleceremos o elenco para as 5 competições que teremos. Queremos ir bem em todas elas", finalizou ele.