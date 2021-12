Após quatro anos no Ceará, volante Fabinho se despede : "cumpri minha missão"

O volante Fabinho se despediu do Ceará após não chegar a um acordo para renovar o contrato, expirado em 10 de dezembro, após o fim da Série A do Campeonato Brasileiro. Com isso, o jogador encerra uma passagem de quase quatro anos pelo time alvinegro.

“Só tenho a agradecer a Deus por tudo que vivi nesse clube e eu estarei torcendo de onde eu estiver para o Ceará continue crescendo. Agradeço ao presidente, os funcionários, atletas, o staff do Ceará, todos os setores, do cargo mais simples até o presidente. Deixei amigos ali e só tenho a agradecer. Saio feliz sabendo que cumpri minha missão dentro e fora de campo no Ceará” disse o volante.

Campeão da Copa do Nordeste de 2020, o volante Fabinho disputou 138 partidas pelo clube, com três gols marcados e uma assistência concedida. Na edição 2019 do Brasileirão, ele foi líder do time em passes certos, interceptações e divididas ganhas.

Já em 2020, liderou no quesito interceptações, com 56. Na temporada passada, participou ativamente da campanha invicta da Copa do Nordeste, a qual sagrou-se campeão. Neste ano, o volante acumulou 439 passes certos, 91 divididas ganhas e 43 lançamentos bem-sucedidos.

Legenda: Fabinho atua como lateral-direito contra Flamengo e aumenta leque de Guto Ferreira para a posição Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Reta final

Na atual temporada, Fabinho passou por problemas médicos que o afastaram do campo. O volante ficou cerca de três meses longe dos gramados após sofrer uma lesão no joelho e precisar passar por artroscopia, além de ter testado positivo para Covid-19. Mesmo assim, ele seguiu com bons números e foi um dos atletas do time com maior eficácia nas bolas longas por partida. O camisa 19 também foi, ainda, top 3 do atual elenco em interceptações (1.6) e desarmes (1.8) por partida em 2021.

Com Tiago Nunes no comando, Fabinho atuou em 15 partidas, sendo titular em 13, estando em campo nas 9 rodadas finais da Série A.

Com Fabinho em campo em 21 jogos, o Ceará levou somente 19 gols (média abaixo de um por partida) e foi derrotado apenas uma vez atuando como mandante. Além disso, o volante finalizou a temporada com quase 100% de aproveitamento contra os rivais nordestinos. Com ele, foram cinco jogos, com retrospecto de quatro vitórias e um empate.