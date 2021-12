Ceará oficializa contratação do volante Richard, ex-Corinthians e Athletico-PR, até o fim de 2024

O Ceará Sporting Club oficializou nesta quarta-feira (29) a contratação do volante Richard, ex-Corinthians e Athletico-PR. O vínculo do atleta de 27 anos será de três temporadas (até o fim de 2024), com 50% dos direitos pertecendo ao Vozão e os outros 50% ao Corinthians.

Richard é a terceira contratação anunciada pelo Alvinegro de Porangabuçu para a temporada 2022. O clube já havia anunciado o também volante Richardson e o lateral-direito Michel Macedo.

Nos próximos dias, o Ceará deve anunciar mais três contratações. A informação foi revelada pelo presidente Robinson de Castro, em entrevista ao Canal do Nicola. Ao todo, para a temporada 2022, o clube pretende fazer entre seis e oito contratações.

Carreira de Richard

Natural de Campinas, São Paulo, o volante Richard foi revelado pelo Atlético Sorocaba, em 2015. Após uma rápida passagem pelo Atibaia, o atleta foi negociado com o Fluminense, onde disputou a Série A de 2018, sendo um dos destaques da competição.

Após a boa atuação, Richard foi negociado com o Corinthians. Porém, sem espaço na equipe paulista, acabou emprestado para o Vasco. Posteriormente, defendeu o Athletico-PR em duas temporadas, até ser desligado por indisciplina.

Na última temporada, disputou 38 partidas (entre Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A), com um gol e uma assistência anotada.