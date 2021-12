Ceará oficializa contratação do lateral Nino Paraíba, ex-Bahia, até o fim de 2023

O Ceará Sporting Club oficializou nesta quarta-feira (29) a contratação do lateral-direito Nino Paraíba, ex-Bahia. O vínculo do atleta de 35 anos será de duas temporadas (até o fim de 2023).

Nino é a quarta contratação anunciada pelo Alvinegro de Porangabuçu para a temporada 2022. O clube já havia anunciado os volantes Richardson e Richard e o também lateral-direito Michel Macedo.

Ao todo, para a temporada 2022, o clube pretende fazer até oito contratações.

CONTRATADO! 👊⚫️⚪️



Tem contratação chegando ao Vozão! O lateral Nino Paraíba é o novo reforço do Mais Querido. Seja bem-vindo.



📲 Saiba mais sobre o novo contratado: https://t.co/pkR6Askrn8#CearáSC pic.twitter.com/FwwLLnjDia — Ceará Sporting Club | Time do Kanal (@CearaSC) December 29, 2021

Carreira de Nino

Nino se destacou no Vitória, equipe em que jogou entre os anos de 2009 e 2015.

Após um empréstimo para o Avaí, o atleta foi negociado com a Ponte Preta, onde jogou entre 2016 e 2017. No ano seguinte, Nino retornou ao futebol nordestino para jogar no Bahia. Nas últimas quatro temporadas, o lateral foi titular no clube baiano.

Em sua carreira, Nino conquistou uma edição do Campeonato Paraibano, cinco edições do Campeonato Baiano e duas Copas do Nordeste. Além das conquistas coletivas, Nino foi eleito o melhor lateral-direito da competição regional em três oportunidades.

Ficha técnica

Severino de Ramos Clementino da Silva (Nino Paraíba)

Posição: Lateral-direito

Idade: 35 anos

Naturalidade: Rio Tinto/PB

Clubes onde passou: Sousa, Campinense, Vitória, Avaí, Ponte Preta, Bahia e Ceará.