Ceará oficializa contratação do atacante Yuri Castilho por empréstimo até o final da temporada

O Ceará Sporting Club oficializou nesta quinta-feira (30) a contratação do atacante Yuri Castilho por empréstimo junto ao Portimonense-POR até o fim da temporada 2022. Ao final do vínculo, o clube de Porangabuçu terá prioridade na compra do atleta.

MAIS UMA CARA NOVA! ⚫⚪



Iury Castilho é a nova contratação do Vozão. Um dos destaques da Série B 2022, com 10 gols pelo CSA/AL, o atacante chega ao Mais Querido para reforçar o elenco. Seja bem-vindo! 👊🏁



O atacante é a 5ª contratação do Alvinegro de Porangabuçu para a temporada. Anteriormente, havia anunciado os volantes Richardson e Richard e os laterais-direito Michel Macedo e Nino Paraíba.

Em 2021, Yuri Castilho disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo CSA-AL. Pelo clube alagoano, marcou 11 gols e concedeu cinco assistências em 45 partidas. Natural do Rio de Janeiro, o atacante acumula passagens por Avaí, Zorya-UCR, Al-Nasr-EAU, Al-Fayha-ARS, Portimonense-POR e Renofa Yamaguchi-JAP.

Ficha técnica

Nome: Iury Lirio Freitas de Castilho (Iury Castilho)

Posição: atacante

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Idade: 26 anos (06/09/1995)

Clubes: Avaí, Zorya (UCR), Al Nasr (EAU), Al Fayha (ARS), Portimonense (POR), Renofa Yamaguchi (JAP), CSA e Ceará