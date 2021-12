Presidente do Ceará confirma empréstimo de volante Pedro Naressi ao Sport em 2022

O Ceará Sporting Club acertou o empréstimo do volante Pedro Naressi ao Sport para a temporada de 2022. A informação foi revelada pelo presidente alvinegro Robinson de Castro em participação no podcast Preto no Branco, do canal Ceará Mil Grau.

“Fechamos o empréstimo do Naressi ao Sport. Renovamos mais um ano com o Naressi, que é um jogador jovem, é um ativo de muito potencial, então quero dar uma rodagem para ele. Que tenha uma Série B boa e retorne ao clube em 2023”, explicou.

O vínculo de Naressi com o Vovô foi ampliado até o fim de 2023. Contratado em 2020, o atleta somou 26 partidas e dois gols na atual temporada, sendo utilizado ainda no Brasileirão de Aspirantes. Com 23 anos, a gestão aposta no desenvolvimento da peça.

Reformulação do elenco

Para além do volante, o Vovô também deve ceder mais atletas. “Talvez mais um dois, três ou quatro (empréstimos de) atletas que dentro da nova estrutura possam ficar sem espaço”, revelou Robinson.

O clube rescindiu com o lateral esquerdo Alyson, que estava emprestado ao Sampaio Corrêa-MA, e definiu o destino de outros nove jogadores com o aval do treinador Tiago Nunes para o ano de 2022.

Em contrapartida, anunciou quatro reforços até o momento: os laterais direitos Nino Paraíba e Michel Macedo, além dos volantes Richard e Richardson. A prioridade atual é um camisa 9 para o plantel.