"A decisão está com o atleta", diz presidente do Ceará sobre vinda do atacante Pablo

Em entrevista ao CE na Rede, do GE, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, afirmou que a vinda do atacante Pablo está nas mãos do jogador, fora dos planos do São Paulo.

Robinson de Castro Presidente do Ceará Sobre o Pablo, é verdade. Temos interesse nele, temos conversado e a decisão é do atleta, de vir ou não. Não é mais do clube. O clube já considera essa possibilidade, mas depende do atleta, do projeto dele

Em 2021, Pablo marcou 13 gols em 38 jogos pelo São Paulo, mas não faz parte dos planos da comissão técnica para o próximo ano. O jogador trabalhou com o atual técnico do Ceará, Tiago Nunes, no Athletico/PR, despertando interesse do time paulista.

O mandatário alvinegro aprofundou mais sobre a procura de uma camisa 9 do Vovô, com foco também no mercado sul-americano.

"É a posição mais difícil. Os jogadores com estas característica, que fazem gols, geralmente vão para o exterior. Mas vamos buscar este jogador e dar essa responsabilidade pra ele. Estamos olhando para o mercado internacional para quem sabe suprir esta lacuna. Mas seria uma fonte secundária de mercado. A fonte primária é no Brasil, mas podemos sim buscar um reforço no mercado sul-americano, principalmente o camisa 9", explicou.

Até o momento, o Ceará anunciou três contratações: o lateral direito Michel Macedo e os volantes Richardson e Richard, este oficializado nesta quarta-feira