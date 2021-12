Ceará negocia contratação do lateral-direito Nino Paraíba, ex-Bahia

Atento no mercado da bola em busca de contratações, o Ceará está negociando a chegada de mais jogador para 2022. O lateral-direito Nino Paraíba, ex-Bahia, tem conversas com a diretoria alvinegra para reforçar o Alvinegro no ano que vem.

A informação foi inicialmente divulgada pelo Futebolês e confirmada pelo Diário do Nordeste, que apurou ainda que a negociação é para um contrato de duração de uma temporada, até o fim de 2022.

Após não renovar com o Bahia, o experiente lateral-direito, que completará 36 anos no dia 10 de janeiro, está livre no mercado e negociava com o Goiás. Porém, o jogador e seu staff ficaram satisfeitos com a proposta do Ceará e, no momento, a maior chance é de reforçar o Vovô.

Nino Paraíba estava no Bahia há quatro temporadas. Contratado em 2018, viveu altos e baixos no clube baiano, onde disputou 193 jogos e marcou sete gols. Nesta temporada, fez 51 partidas e foi titular na campanha do clube na Série A do Campeonato Brasileiro, atuando em 32 jogos.

Em 2021, ele foi protagonista da briga generalizada entre jogadores de Ceará e Bahia após a final da Copa do Nordeste.

Nesta quarta-feira (29), o Alvinegro anunciou a contratação do volante Richard, o 3º reforço para 2022. Antes dele, o lateral-direito Michel Macedo e o volante Richardson já haviam sido oficializados.