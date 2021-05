O final de jogo entre Ceará e Bahia, pela decisão da Copa do Nordeste, terminou com cenas lamentáveis.

Após a conquista do título pelo time baiano, através da cobrança de penalidades máximas, os jogadores do Ceará e do Bahia se desentenderam ainda dentro de campo.

O resultado foi uma confusão generalizada com direito a socos, pontapés, voadoras e muitas cenas que podem ocasionar em punições para os jogadores.

Veja as imagens

Legenda: Jogadores de Ceará e Bahia se desentendem Foto: Thiago Gadelha

