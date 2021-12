Ceará busca ampliar nível da lateral direita com reforços para 2022; veja números dos atletas

O Ceará anunciou dois reforços para a lateral direita com foco em 2022. Em processo de montagem do elenco para a próxima temporada, o departamento de futebol analisou a carência no setor e anunciou as chegadas de Michel Macedo, ex-Juventude, e Nino Paraíba, ex-Bahia.

O sucesso de um atleta e a chance de alternativas melhores no mercado são variáveis, não há garantias sobre o rendimento. Mas é fato que a gestão trabalhou para aumentar o nível do setor com peças mais consolidadas e de mais bagagem do que remanescentes no elenco para 2021.

Ao longo do ano, a posição foi ocupada por Igor, Gabriel Dias e Buiú. Em diferentes níveis, todos tiveram possibilidade de atuar, mas não conseguiram se firmar com na titularidade. Cria da base alvinegra, Buiú sofreu uma grave lesão em outubro, sofreu cirurgia, e se recupera do processo.

Situação da lateral direita do Ceará para 2022

Michel Macedo : contrato até o fim de 2023

: contrato até o fim de 2023 Nino Paraíba : contrato até o fim de 2023.

: contrato até o fim de 2023. Igor : contrato até o fim de 2023 (há possibilidade de empréstimo).

: contrato até o fim de 2023 (há possibilidade de empréstimo). Buiú : em processo de recuperação pós-cirúrgica. O contrato é até maio de 2023.

: em processo de recuperação pós-cirúrgica. O contrato é até maio de 2023. Gabriel Dias: contrato encerrado em dezembro e sem perspectiva de renovação.

Assim, listamos os índices dos jogadores apresentados durante a última Série A. Ao longo do Brasileirão, vale ressaltar, Nino foi titular do Bahia, assim como Michel Macedo no Juventude.

Números na Série A 2021 dos laterais direitos (SofaScore)

Nino Paraíba (35 anos)

Jogos: 32

Minutos por jogo: 89

Assistências: 2

Grandes chances criadas: 5

Precisão de passe: 75%

Precisão de bola longa: 44%

Precisão de cruzamentos: 25%

Precisão de duelos no chão ganhos: 55%

Precisão de duelos aéreos ganhos: 50%

Cartões amarelos: 4

Legenda: Nino Paraíba rescindiu contrato com o Bahia após a queda do time para a Série B Foto: Felipe Oliveira / Bahia

Michel Macedo (31 anos)

Jogos: 31

Minutos por jogo: 88

Assistências: 3

Grandes chances criadas: 6

Precisão de passe: 79%

Precisão de bola longa: 31%

Precisão de cruzamentos: 26%

Precisão de duelos no chão ganhos: 50%

Precisão de duelos aéreos ganhos: 63%

Cartões amarelos: 3

Legenda: Michel Macedo defendeu o Juventude em 2021 e foi titular no Brasileirão Foto: Fernando Alves / Juventude

Igor (23 anos)

Jogos: 15

Minutos por jogo: 73

Assistências: 1

Grandes chances criadas: 2

Precisão de passe: 74%

Precisão de bola longa: 44%

Precisão de cruzamentos: 40%

Precisão de duelos no chão ganhos: 41%

Precisão de duelos aéreos ganhos: 59%

Cartões amarelos: 3

Legenda: Igor foi titular em parte dos jogos do Ceará na Série A de 2021 Foto: Felipe Santos / CSC

Gabriel Dias (27 anos)

Jogos: 16

Minutos por jogo: 71

Assistências: 1

Grandes chances criadas: 1

Precisão de passe: 79%

Precisão de bola longa: 42%

Precisão de cruzamentos: 9%

Precisão de duelos no chão ganhos: 55%

Precisão de duelos aéreos ganhos: 60%

Cartões amarelos: 1

Legenda: Gabriel Dias chegou ao elenco alvinegro em 2021 para brigar pela posição Foto: Israel Simonton / CSC

Buiú (25 anos)

Jogos: 12

Minutos por jogo: 73

Assistências: 0

Grandes chances criadas: 0

Precisão de passe: 82%

Precisão de bola longa: 46%

Precisão de cruzamentos: 29%

Precisão de duelos no chão ganhos: 60%

Precisão de duelos aéreos ganhos: 62%

Cartões amarelos: 3