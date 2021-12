Ceará define posições para reforçar no elenco e prepara anúncio de três contratações; veja detalhes

A diretoria do Ceará está ativa no mercado e trabalhando na montagem do elenco para 2022. O clube anunciou dois reforços e prepara mais três oficializações nos próximos dias. No total, a gestão deve contratar até seis atletas e tem as posições definidas.

Até o momento, de modo oficial, o Vovô acertou com o lateral direito Michel Macedo (contrato até 2023) e o volante Richardson (contrato até 2024). Ao Canal do Nicola, no YouTube, o presidente alvinegro Robinson de Castro detalhou as peças que procura.

“Vamos precisar de um zagueiro, é fato. Nós trouxemos um lateral direito e estamos conversando se precisa de mais um ou não. Se precisa de um lateral esquerdo ou não, porque temos o Bruno (Pacheco). Volante, tenho que trazer. E atacante, pelo menos dois, um camisa 9 e um de beirada. É mais ou menos isso, a gente vai encaixar as peças dentro do plano tático do Tiago Nunes, e tem alguns (reforços) que fazem mais de uma função, que podem ser aproveitados", afirmou.

No mapeamento de jogadores, o clube tem interesse na contratação de Pablo, do São Paulo. O atacante de 29 anos tem vínculo, mas não faz parte dos planos. Ao todo, marcou 13 gols em 38 jogos durante a temporada atual, com chegada aprovada pelo técnico Tiago Nunes.

Legenda: O atacante Pablo perdeu espaço no São Paulo em 2021 Foto: Rubens Chiri / São Paulo

O Vovô também não descarta o mercado sul-americano. Um dos alvos no radar, por exemplo, é o argentino Jonathan Bauman, do Independiente del Valle-EQU. Com 30 anos, fez 28 gols em 38 partidas em 2021. “Ainda não batemos o martelo em relação ao 9”, disse Robinson.

Negociações encaminhadas

Ativo no mercado, o Ceará trocou documentação com três jogadores e aguarda apenas a assinatura dos contratos para a oficialização da negociação. Dos nomes especulados, dois jogadores são aguardados em Porangabuçu: o volante Richard e o atacante Iury Castilho.

O primeiro pertence ao Corinthians e deve assinar em definitivo - situação revelada pelo atleta. Já o outro jogador se destacou pelo CSA, tem vínculo com o Portimonense-POR e chega por empréstimo.