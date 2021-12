Presidente do Ceará define opção número 1 para 'camisa 9' do Vovô: "cairia como uma luva"

Com foco na temporada de 2022, a diretoria do Ceará trabalha na montagem do elenco e tem como prioridade um camisa 9. Na lista de nomes analisados, o clube enviou proposta para Gilberto, mas o centroavante tem acordo encaminhado para equipe do futebol árabe. O presidente alvinegro Robinson de Castro então confirmou interesse no atacante Pablo, do São Paulo.

"O Pablo é um camisa 9, um jogador que estamos buscando. É uma operação difícil, questão financeira. O próprio clube dele tem interesses que não se alinham com os nossos. Se for possível, vamos fazer um esforço por esse jogador”, afirmou ao Canal do Nicola, no YouTube.

Em 2021, Pablo marcou 13 gols em 38 jogos pelo São Paulo, mas não faz parte dos planos da comissão técnica para o próximo ano. Robinson ressaltou que o melhor momento do jogador ocorreu quando foi comandado por Tiago Nunes, hoje no Vovô.

“O Pablo foi atleta do Tiago Nunes, viveu o melhor momento no Athletico-PR com o Tiago Nunes, que tem condição de recuperar esse jogador, para conseguir se destacar, ter uma vitrine, voltar a ser um artilheiro. Seria o jogador que cairia como uma luva para o nosso time”, declarou.

Com contrato até o fim de 2023, Pablo custou R$ 26,6 milhões aos cofres do São Paulo em 2019, a maior compra da história do time. Hoje, o São Paulo busca realizar uma troca do jogador no mercado por um nome que agrade ao técnico Rogério Ceni ou empréstimo com salário integral.

Até o momento, o Ceará anunciou duas contratações: o lateral direito Michel Macedo e o volante Richardson. O presidente Robinson de Castro confirmou que o volante Richard está encaminhado.