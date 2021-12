Sem avanço com Ceará e Fortaleza, Gilberto está próximo de futebol árabe

Um dos alvos de Ceará e Fortaleza para a temporada de 2022, o atacante Gilberto negocia uma transferência para o Al-Nasr, dos Emirados Árabes. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande, do jornal O Dia.

A equipe encaminhou uma oferta ao staff do atleta, que realizou exigências. As conversas estão em andamento.

Vale ressaltar que os representantes do futebol cearense na Série A enviaram propostas oficiais ao atleta, que encerra contrato com o Bahia e busca um novo clube. Ao Diário do Nordeste, membros das diretorias de Vovô e Leão ressaltaram que o jogador tem o desejo e deve atuar no exterior, apesar de ofertas com condições altas para o atleta no Brasil.

Vice-artilheiro da Série A de 2021, Gilberto está no radar de diversas equipes. Ao longo do ano, fez 26 gols, sendo 15 durante a disputa do Brasileirão. Na carreira, o centroavante de 32 anos acumula passagens por times como Internacional, São Paulo e o Chicago Fire, dos Estados Unidos.

Para a próxima temporada, até o momento, o Ceará anunciou as chegadas do lateral direito Michel Macedo e volante Riichardson. O Fortaleza fechou as contratações do goleiro Fernando Miguel, do lateral direito Anthony Landázuri, além dos zagueiros Wagner Leonardo e Brayan Ceballos.